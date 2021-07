Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben dem Höhenflug an den Aktienmärkten vorübergehend ein Ende gesetzt. Die wichtigen US-Indizes schlossen am Dienstagabend allesamt im Minus, und auch in Asien beherrschen rote Vorzeichen die Szenerie. Der DAX kann sich dem Trend auch nicht entziehen, die Verluste halten sich aber in Grenzen. Mehr zu den wichtigen Themen am Morgen im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...