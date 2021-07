Entgegen dem europäischen Trend gab es für den heimischen Markt gestern einen kleinen Rückgang, der ATX endete mit einem marginalen Minus von 0,2%, nachdem er den ganzen Tag über in einer engen Bandbreite geblieben war, die stark angezogene Inflation in den USA blieb auch hier ohne nennenswerten Einfluss. Einige Unternehmensnachrichten lieferten Gesprächsstoff, so übernimmt die bank99, eine Tochtergesellschaft der Österreichischen Post, das Privatkundengeschäft der niederländischen ING Group, die sich aus dem heimischen Markt zurückzieht, in Summe bedeutet das eine Erhöhung der Bilanzsumme von etwa 1,7 Milliarden Euro, die Post konnte gestern um 2,5% fester schliessen. Der Vorstand des Immobilienkonzerns s Immo AG hat beschlossen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...