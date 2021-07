DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Neuseelands Zentralbank beendet Anleihekäufe

Die Zentralbank von Neuseeland will ihre Geldpolitik mit Verweis auf den steigenden Inflationsdruck und die allmähliche Erholung der Konjunktur von der Pandemie wieder straffen. Die Reserve Bank of New Zealand erklärte, sie werde die Käufe von neuseeländischen Staatsanleihen bis zum 23. Juli einstellen. Der Leitzins wird allerdings auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent belassen und auch das Programm zur Kreditvergabe für Banken bleibt bestehen.

Daly: Fed könnte Anleihekäufe Ende 2021 oder Anfang 2022 reduzieren

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, geht weiterhin davon aus, dass der aktuelle Inflationsanstieg in den USA nicht von Dauer sein wird. In einem Interview mit dem Sender CNN äußerte sie sich hoffnungsvoll, dass die US-Notenbank ihre Anleihekäufe im Volumen von 120 Milliarden US-Dollar bald zurückfahren kann.

Dobrindt nennt Bedingungen für Regierungsbeteiligung der CSU

Der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat Steuerentlastungen zur Bedingung für den Eintritt der CSU in eine Regierung gemacht. "Eine Koalition mit uns beinhaltet klare Entlastungssignale für die Mitte", sagte Dobrindt der Bild-Zeitung. "Wir brauchen nach der Krise einen starken Entlastungsimpuls für unsere Familien und die Mitte der Gesellschaft. Dafür wollen wir ein Stärkungspaket umsetzen - mit spürbaren Entlastungen für Familien und Alleinerziehende und mit mehr Unterstützung im Homeoffice, beim Sparen und bei der Altersvorsorge."

Macron kündigt Ende von Mission in Sahelzone für Anfang 2022 an

Der französische Kampfeinsatz Barkhane in der Sahelzone soll im ersten Quartal des kommenden Jahres enden. Die Mission solle geordnet beendet werden, Frankreich werde aber "weiterhin in der Region agieren", denn "wir ziehen uns nicht zurück", sagte Präsident Emmanuel Macron. Er würdigte den Einsatz der Soldaten: "Es waren die französische Armee und die Barkhane-Operation, die in den vergangenen Jahren die Errichtung eines Kalifats in der Sahelzone verhindert haben".

Einflussreicher ukrainischer Innenminister kündigt Rücktritt an

Der einflussreiche ukrainische Innenminister Arsen Awakow hat nach sechs Jahren im Amt seinen Rücktritt angekündigt. In einem offiziellen Schreiben bat der 57-Jährige das Parlament darum, seinen Rücktritt zu akzeptieren. Eine Parlamentsentscheidung wird in Kürze erwartet. Awakow, der schon 2014 im Zuge der Maidan-Proteste ins Amt kam, nannte keine Gründe für seine Entscheidung.

US-Demokraten einigen sich auf 3,5-Billionen-Dollar-Paket für Innovationen

Führende Demokraten im US-Kongress haben sich auf ein billionenschweres Paket zur Finanzierung von zentralen Regierungsvorhaben wie Klimaschutzinitiativen und einer Ausweitung der Krankenversicherung verständigt. Die Demokraten im Haushaltsausschuss der Kongresskammer verkündeten nach einem Treffen mit dem Senats-Mehrheitsführer Chuck Schumer, für die entscheidenden Vorhaben von US-Präsident Joe Biden sollten bis zu 3,5 Billionen Dollar bereitgestellt werden.

Biden attackiert Republikaner in Streit um Wahlrechtsreformen

US-Präsident Joe Biden hat den oppositionellen Republikanern im Streit um Wahlrechtsreformen einen beispiellosen Angriff auf die Demokratie vorgeworfen. Die USA würden derzeit einen "breitangelegten Angriff auf das Wahlrecht" erleben, sagte Biden in Philadelphia. "Wir haben es mit der größten Herausforderung für unsere Demokratie seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg zu tun. Das ist keine rhetorische Übertreibung."

GB/Verbraucherpreise Juni +0,5% gg Vm; +2,5% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Juni PROG: +0,2% gg Vm; +2,2% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Juni +0,5% gg Vm; +2,3% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Juni PROG: +0,2% gg Vm; +2,0% gg Vj

Singapur BIP 2Q bereinigt -2,0% gg Vorquartal (PROG: -2,1%)

Singapur BIP 2Q +14,3% gg Vorjahr (PROG: +14,3%)

