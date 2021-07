DJ Internationale Spitzenplatzierung für österreichisches Übersetzungsbüro - Ausgezeichnete Mitarbeiter betreuen die Kunden mit großem Engagement & innovativen Software-Lösungen

Wien (pts007/14.07.2021/09:07) - Sehr positiv entwickelt sich weiterhin Kaleidoscope mit seiner Tochterfirma eurocom Translation Services. Für 2021 platziert das renommierte Marktforschungsinstitut Common Sense Advisory (CSA) das Wiener Unternehmen in seiner Studie weltweit auf Platz 83. In Westeuropa belegt das Wiener Unternehmen Rang 17. Damit hat sich eurocom unter den umsatzstärksten Übersetzungsdienstleistern weiter etabliert.

Die COVID Pandemie konnte das Wachstum der Übersetzungsbranche zwar bremsen, aber nicht zum Erliegen bringen. Waren es 2019 noch mehr als 40 Milliarden EUR Umsatz, den Übersetzungsdienstleister generierten, kletterte dieser Betrag auf mehr als 46 Milliarden EUR im Jahr 2020. Auch eurocom konnte als das Übersetzungsunternehmen der Kaleidoscope Gruppe Wachstum verbuchen, womit auch einige Ränge in der Platzierung gut gemacht werden konnten. "Dass wir uns weltweit vom 90. auf den 83. Rang verbessert haben, ist aber nur ein schöner Nebeneffekt", richten die CEOs von Kaleidoscope und eurocom den Fokus aber auf wichtigere Faktoren: "Unser engagiertes Team betreut unsere Kunden wirklich hervorragend und entwickelt gemeinsam auch immer wieder neue Ideen, wie man mit neuen Angeboten die Kundenanforderungen erfüllt."

Neue Angebote

Es ist fast ironisch, aber COVID beschleunigte einige Entwicklungen: So nutzten in der Pandemie viele eurocom Kunden die Zeit, um ihre Websites zu überarbeiten. "eurocom unterstützt dabei nicht nur mit Übersetzungen, sondern löst mit Global SEO auch das Problem, die für die Internetsuchergebnisse lebensnotwendigen Keywords auf die jeweiligen lokalen Gegebenheiten anzupassen", heben Anita Wilson und Klaus Fleischmann eines der neuen Angebote hervor.

Eine weitere Neuheit bekam ebenfalls durch COVID einen Schub: Die beschleunigte Digitalisierung machte die Language Managed Services besonders interessant. Dabei übernimmt eurocom z.B. die Terminologiearbeit des Kunden. Dabei gibt es feine Abstufungen, je nachdem wie viel der Kunde von der Aufgabe an eurocom abgeben will. "Die Offenheit für das Angebot der Language Managed Services ist merklich größer geworden und hat sich auch in Anfragen und Abschlüssen positiv bemerkbar gemacht", berichten übereinstimmend die CEOs.

Über Common Sense Advisory

Common Sense Advisory ist ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen, das Unternehmen unterstützt, international erfolgreich zu wachsen und Zugang zu neuen Märkten zu bekommen. Weitere Informationen finden Sie unter http:// www.commonsenseadvisory.com.

Über eurocom und Kaleidoscope

eurocom Translation Services (www.eurocom.at) ist eine 100%ige Tochter der Kaleidoscope ( https://kaleidoscope.at ) GmbH. Das gemeinsame Motto lautet: Taking Your Content Global - mit Kaleidoscope spricht Ihr Produkt alle Sprachen! Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how, unseren Softwarelösungen und ausgesuchter marktführender Software unserer Technologiepartner macht das möglich. Gepaart mit dem Full-Service Angebot der eurocom, Österreichs größtem und innovativsten Übersetzungsbüro, bietet Kaleidoscope eine einmalige und unschlagbare Synergie aus Sprache und Technologie!

