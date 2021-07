Die Carestone Gruppe hat die Projektierung für ein Seniorenwohnquartier in Hürth übernommen. Zugleich hat der Spezialist für Pflegeimmobilien den Verkaufsstart von Eigentumswohnungen in dem Objekt an private Investoren gestartet. Carestone hat ein neues Immobilienprojekt am südlichen Kölner Stadtrand in Hürth übernommen. Dort baut die Gesellschaft ab Herbst ein energieeffizientes Seniorenwohnheim im KfW-40-EE-Standard. Betrieben wird die Einrichtung nach der Übergabe von Carestone durch die St. ...

