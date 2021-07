Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Heft 29/2021, ab morgen im Handel) spricht Model Marie Amiére, 44, erstmals über die Stoffwechselkrankheit, an der sie leidet. Seit Ende 2018 fallen ihr die Haare aus - eine Autoimmunreaktion, die durch Stress ausgelöst wurde. "Es war anstrengend, das zu verstecken, weil ich ja nicht wollte, dass es bei Shootings jemand mitbekommt", sagt Amiére über jene Anfangszeit.Heute stellt sie selbst Perücken her und macht anderen Betroffenen Mut: "Wenn ich nur einer einzigen Frau helfen kann, weniger Scham und emotionalen Schmerz zu fühlen, ist mir das Lohn genug. Ich habe ja selbst erlebt, wie Haarausfall an der Seele nagt."Inzwischen wachsen ihre Haare, wenn auch unregelmäßig, wieder nach - und Marie Amiére hat ihren Frieden mit der Krankheit geschlossen: "Der Haarausfall war ein Wake-up-Call. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich liebe meinen Job und werde ihn auch weiter machen - aber in Zukunft mit ein bisschen mehr Ruhe und Sinnhaftigkeit."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4968039