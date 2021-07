Unterföhring (ots) - Wer lutscht ein Bonbon am schnellsten so klein, dass es durch einen Flaschenhals passt? Wer keschert aus einem Schwarm von Papierschmetterlingen den richtigen Falter? Und wer schafft es, ein zusammengefaltetes, gefrorenes T-Shirt als erste:r aufzutauen und es über den Körper zu ziehen?Am Freitag, 16. Juli, geht die erfolgreich gestartete SAT.1 Show "99 - Eine:r schlägt sie alle!" (11,7% MA Z. 14-49 J.) um 20:15 Uhr in die zweite Runde. 67 Kandidat:innen, davon 29 Frauen und 38 Männer haben nach wie vor die Chance 99.000 Euro zu gewinnen. Die einzige Bedingung: Werde nie der oder die Letze!Aus welchen Bundesländern kommen die Kandidat:innen?Die meisten der verbliebenen Kandidat:innen kommen aus Nordrhein-Westfalen (19), Baden-Württemberg (12), Bayern (10), Berlin (8) und Hessen (5). Aus Niedersachsen kommen drei Kandidat:innen, aus Sachen und Rheinland-Pfalz jeweils zwei und aus Thüringen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen-Anhalt und dem Saarland jeweils ein:e Kandidat:in. Ein Mitspieler wohnt in den Niederlanden. Ist er am Ende das größte Allroundtalent?Johanna Klum und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird "99 - Eine:r schlägt sie alle!" von Fabiola.Weitere Informationen unter: www.sat1.de/tv/99Hashtag zur Show: #99Einerschlägtsiealle"99 - Eine:r schlägt sie alle!" am 16. und 30. Juli 2021, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Katrin Dietz / Tina LandCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 /-1192email: katrin.dietz@seven.one / tina.land@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumann / Carolin Klemaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 / +49 1604798508email: kathrin.baumann@seven.one / carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4968038