Geschäftsvolumen per 30.06.2021

NORDWEST Handel AG Geschäftsvolumen im ersten Halbjahr deutlich gesteigert Dortmund, 14.07.2021 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens im ersten Halbjahr 2021 wie folgt: Der NORDWEST Konzern nimmt bereits zum Halbjahr Kurs auf 2,5 Mrd. EUR Geschäftsvolumen. Damit hält das Wachstum der vorangegangenen Monate weiter an. Mit einem Geschäftsvolumen von 2.412,4 Mio. EUR und damit einem Anstieg von +30,0% wird das Vorjahresniveau deutlich übertroffen. Ein wichtiger Baustein dieser Entwicklung ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Fachhandelspartnern, deren Anzahl im aktuellen Berichtszeitraum um 27 auf nunmehr 1.152 steigt. Ebenfalls hervorzuheben ist, dass die positive Entwicklung des Geschäftsvolumens auf einer breiten Basis steht. Neben der Entwicklung im Zentralregulierungsgeschäft (+27,4%) und dem Streckengeschäft (+56,8%), welche zu großen Teilen auf die starke Entwicklung der Bereiche Stahl und TeamFaktor/Services zurückzuführen ist, überzeugt auch das Lagergeschäft mit einem Anstieg von +15,7% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt übertreffen alle Geschäftsbereiche und Geschäftsarten das Vorjahresniveau deutlich. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Im ersten Halbjahr 2021 heben sich weiterhin insbesondere die Bereiche Stahl und TeamFaktor/Services ab. Im Bereich Stahl wird mit einem Volumen von 942,0 Mio. EUR das Vorjahr um +42,4% übertroffen. Hier führen deutlich steigende Preise sowie steigende Tonnagemengen zu einem signifikanten Anstieg des Geschäftsvolumens. Eine Vorhersage für die weitere Preisentwicklung wird durch Versorgungslücken beim Warenangebot, Transportengpässen und Safeguard-Maßnahmen im Beschaffungsgeschäft erschwert. Für die weitere Mengenentwicklung im Jahresverlauf ist jedoch damit zu rechnen, dass sich der relative Anstieg aufgrund des sehr starken 4. Quartals 2020 zum Jahresende abschwächen könnte. Auch der Bereich TeamFakor/Services setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fort und erzielt mit einem Geschäftsvolumen von 620,3 Mio. EUR einen Anstieg von +35,7% gegenüber dem Vorjahr. Getragen wird diese Entwicklung insbesondere durch die Akquirierung neuer Fachhandelspartner, dem zunehmenden Erfolg des KMU-Factorings sowie dem deutlichen Ausbau des Volumens mit Bestandskunden. Dieser ist bei den Stahlhändlern weiterhin maßgeblich auf die stark gestiegenen Preise zurückzuführen. Der Kerngeschäftsbereich Bau-Handwerk-Industrie übertrifft mit einem Geschäftsvolumen von 712,7 Mio. EUR das Vorjahresniveau um +17,0%. Hier können sowohl das Zentralregulierungsgeschäft (+17,2%) als auch das Lagergeschäft (+16,0%) gleichermaßen überzeugen. Die Erholung der Industrie sorgt u.a. für Steigerungen auch bei den industrienahen Fachhandelspartnern, sodass sich im ersten Halbjahr alle Bereiche im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickeln. Mit einem Geschäftsvolumen von 137,5 Mio. EUR und damit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von +7,6%, setzt auch der Geschäftsbereich Haustechnik den Aufwärtstrend weiter fort. Grundlage dieser Entwicklung sind weiterhin insbesondere die Akquisition neuer Fachhandelspartner, die konstante Entwicklung der Bestandskunden sowie die zunehmende Akzeptanz der Exklusivmarke. Der Zwischenbericht per Juni 2021 wird voraussichtlich am 13.08.2021 veröffentlicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage unter www.nordwest.com im Bereich Investor Relations. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.152 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.





