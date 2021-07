Nach einer kurzen Verschnaufpause zieht die Aktie des deutschen Modekonzerns Hugo Boss wieder stark an. Das Unternehmen hatte sich am Dienstag eine Jahresprognose zugetraut. Infolgedessen sprang der Wert am heutigen Mittwoch knapp fünf Prozent nach oben und hat dabei eine eine Chartformation aufgelöst. DER AKTIONÄR erklärt, wie Trader von dieser maximal profitieren können.

