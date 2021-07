Die Sorgen einiger Analysten, dass die weltweite Nachfrage nach iPhones sinken könnte, scheint man bei Apple nicht zu teilen. Laut Insidern will der Tech-Riese die Produktion der nächsten Generation im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen. Das Unternehmen habe seine Zulieferer beauftragt, bis zu 90 Millionen iPhones der nächsten Generation in diesem Jahr zu bauen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das entspräche ...

