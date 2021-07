Die Invest AG der RLB Oberösterreich AG hatte schon oft einen guten Riecher für Börsekandidaten (zuletzt bei der Marinomed Biotech AG). Vorstandschef Andreas (Szigmund) hat nun ein Auge auf die IT Sparte geworfen und übernimmt 23 Prozent an der Kapsch Business Com, die aus der Kapsch Group (lier hier mehr dazu) ausscheidet. Mit Hilfe der Invest AG möchte Kari (Kapsch) - er ist der Aufsichtsratsvorsitzender ...

