NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 330 auf 400 Franken angehoben. Der Schweizer Pharmakonzern könnte ein beschleunigtes US-Zulassungsverfahren für das Alzheimer-Präparat "Gantenerumab" beantragen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürfte das Wachstum zwar noch verhalten ausfallen, der Blick richte sich aber immer mehr auf das Potenzial der Wirkstoffentwicklung, die unter den großen Pharmakonzernen am umfangreichsten sei./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 15:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXCH0012032048