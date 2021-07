Inflation zum X-ten Mal. Man kann es nicht mehr hören? Aber doch, wir bei FMW arbeiten uns an dem Thema ab. Hier finden Sie die gestern gemeldeten ausführlichen Daten zur offiziellen Juni-Inflation aus Deutschland. Hier die Großhandelspreise, die so stark steigen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und so könnte man es immer weiter fortsetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...