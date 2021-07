Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Staatsanleihen hatte gestern ein umfangreiches Angebot zu absorbieren, so die Analysten der Helaba.Einerseits habe die EU mit einer Doppeltranche mehr als 15 Mrd. EUR aufgenommen, andererseits habe es Emissionen in den Niederlanden, in Italien und Deutschland gegeben. Zu größeren Problemen sei es dabei nicht gekommen, wenngleich sich die Überzeichnungen der BTPs in Grenzen gehalten hätten. Das Maximalziel von 9 Mrd. EUR sei aber erreicht worden und die Renditedifferenz zu vergleichbaren Bundesanleihen habe sich weiter reduziert. Das Interesse an der auktionierten Schatzanweisung sei mit einem Bid/Cover-Ratio von 1,2 ebenfalls überschaubar gewesen. Auch heute werde die Bundesfinanzagentur mit der Aufstockung einer 10-jährigen Anleihe aktiv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...