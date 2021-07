"Zu Beginn dieses Jahrzehnts, am 12. Dezember 2019, hat die EU ihre grüne Vision und Wachstumsstrategie vorgestellt. Das Klimaziel von null Emissionen bis 2050 ist nun gesetzlich verankert, und die EU strebt eine Senkung um 55 % bis 2030 an. Ist das möglich? Wie kommen wir dorthin? Ist es nur politische Rhetorik? Auf einige dieser Fragen werden wir bald Antworten bekommen. Heute, am 14. Juli stellt die Europäische Kommission ein Maßnahmenpaket "Fit for 55" vor, das mehrere Gesetzesentwürfe und Änderungsanträge ...

