Elon Musk hat Einblick in die Schwierigkeiten bei der Produktion der Tesla-Powerwalls gegeben. Zehntausende der Solarbatterien könnten wegen des Chipmangels nicht gebaut werden. Tesla-Chef Elon Musk muss derzeit vor Gericht die 2,6 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Solarmodulherstellers Solarcity verteidigen. Eine Gruppe von Tesla-Aktionären wirft dem CEO des Elektroautobauers vor, dabei aus persönlichen Interessen gehandelt zu haben, statt zum Wohle des Unternehmens - was Musk bestreitet. In diesem Zusammenhang hat Musk am Montag interessante Einblicke in die ...

