Rastatt (ots) - Eine der wichtigsten Fragen bei der Beschaffung und Umsetzung von IT-Lösungen in Bildungseinrichtungen ist die nach der Sicherheit. Die Pandemie hat gezeigt, dass digitale Bildung vom Kann zum Muss geworden ist - aber bitte nicht zulasten der Sicherheit. Mit Fragen zu DSGVO-konformen Sicherheitskonzepten für digitale Klassenräume und den Campus 2.0, Videokonferenztools im Kinderzimmer, Firewalls und vielem mehr kennt sich das neue Fördermitglied des Netzwerks Digitale Bildung, der Cybersecurity-Veteran Clavister, sehr gut aus: "Marktwert und Jobchancen künftiger Generationen definieren sich über Qualität, Integrität und Sicherheit der digitalen Bildung," erklärt Dr. Kai Koster, Geschäftsführer Clavister GmbH sein Engagement. Passend zum Thema bietet Clavister, in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Digitale Bildung, ein Webinar "Cybersicherheit im Bildungssektor" an. Dieses findet am morgigen Donnerstag den 15. Juli von 16 bis 17 Uhr statt. Alle Details und ein Anmeldeformular finden Sie hier: www.clavister.com/de/events/webinar-cybersicherheit-im-bildungssektor/"Digitalisierung geht gerade im Bildungsbereich niemals gut, wenn der Sicherheitsaspekt vernachlässigt wird", ist sich Steffen Guschmann vom Netzwerk Digitale Bildung sicher. "Umso mehr freuen wir uns Unterstützung von Clavister zu bekommen, einem echten Experten im Gebiet der Cybersicherheit, die jetzt sogar ein Webinar zum Thema anbieten."Wichtig ist das für Beschaffungsverantwortliche, Schulleiter und kommunale Entscheider. Die Akzeptanz neuer digitaler Wege im Lehrkörper, bei Eltern und in Kommunen wird mit erprobten und durchdachten Sicherheitskonzepten erhöht und man spart sich schon im Vorfeld Ärger. Denn im Fall suboptimaler Entscheidungen ist eine Schule auch juristisch angreifbar, bei für den Unterricht eingesetzter IT wie Tablets, PCs, Videokonferenz-Tools (Teams, Zoom, etc.), Chatrooms und Lernplattformen.Digitalisierung? Aber sicher!Bewährte IT-Sicherheitskomponenten wie Firewalls, Virenscanner und Multi-Faktor-Authentifizierung sind inzwischen verbreitet. Aber es besteht das Risiko, dass Bilder aus dem Klassenraum via integrierter Kamera erstellt und mit anderen geteilt werden oder sich Hacker Zugriff darauf verschaffen. Hinzu kommt der Aspekt der Vorbildfunktion und nötiger pädagogischer digitaler Aufklärung von Minderjährigen, die sich im schlimmsten Fall sogar unwissentlich strafbar machen. Diese Risiken kann man mit Grundwissen in Cybersicherheit und guter Planung eingrenzen. in vorgenanntem Webinar spielen solche Themen eine Rolle, sowie Fragen zu Schulclouds, Anbietern und verantwortungsvollem Umgang mit Social Media."Im sensiblen Bereich Schule können wir gar nicht vorsichtig genug mit Daten und Informationen umgehen", erklärt Guschmann weiter. "Umso wichtiger, dass die Perspektive IT-Sicherheit mit zu unserem Netzwerk beiträgt und sich Clavister mit Beratung und Know-How einbringt."Über ClavisterClavister ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das davon überzeugt ist, dass robuste Netzwerksicherheit für Jeden wichtig ist. Clavister wurde in Örnsköldsvik, Schweden, gegründet, hat dort seinen Hauptsitz und kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Next Generation Firewalls und Identity & Access-Management Systemen zurückblicken. Clavister ist stolz darauf, die jüngst von der Europäischen Agentur für Cybersicherheit ausgesprochene Empfehlung, bei der Auswahl von Sicherheitslösungen verstärktes Augenmerk auf "Cybersecurity made in Europe" zu legen, bereits seit Firmengründung zu 100% zu leben. Damit hebt sich Clavister von einem Großteil der Mitbewerber positiv ab und bietet ein überdurchschnittlich hohes Niveau an Sicherheit über das gesamte Portfolio hinweg. Weitere Informationen finden Sie hier: www.clavister.comÜber das Netzwerk Digitale BildungDas Netzwerk Digitale Bildung ist ein Zusammenschluss von Personen unterschiedlicher Expertise, Erfahrungen und Interessen, die sich für zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Werkzeugen engagieren. Das garantiert Vielfalt in Perspektiven, Kompetenzen und Herangehensweisen. Getragen wird unsere Mission von verschiedenen Förderern aus der Wirtschaft. Die Inhalte steuern nicht-kommerzielle Kooperationspartner, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft bei. So bietet das Netzwerk Digitale Bildung konkrete Impulse und Handlungsempfehlungen für alle, die zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Werkzeugen gestalten oder die Rahmenbedingungen dafür schaffen wollen. Unsere Informationsangebote richten sich an Lehrkräfte, Schulleitungen, Entscheidungsträger aus Politik, Städten, Kommunen und Gemeinden sowie eine an der Gestaltung von Bildung interessierte Öffentlichkeit. 