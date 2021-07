Linz (www.anleihencheck.de) - Marktakteure durften sich im gestrigen Handelsverlauf mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten doch noch über Impulse für etwas Bewegung in den Wechselkursen freuen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Konkret sei die Inflation im Juni um 0,9 Prozent gestiegen, nach zuvor 0,6 Prozent. Die Jahresrate sei sogar bis auf 5,4 Prozent angestiegen, nach 5 Prozent im Vormonat. Die Vorzeichen für abermals hohe Raten seien gegeben gewesen, dennoch hätten die Werte die Markterwartungen nochmals übertroffen. ...

