Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der AEVIS VICTORIA SA (ISIN CH0478634105/ WKN A2PLW7) vom 13. Juli 2021:Nach der Unterzeichnung des Vertrages zur Übernahme des restlichen Aktienkapitals der Klinik Pyramide am See AG am 18. Mai 2021 hat AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) am 13. Juli 2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung durchgeführt. Das Kapital wurde durch die Ausgabe von 1'029'946 neuen Aktien zu einem Preis von CHF 13.18 pro Aktie um CHF 1'029'946 erhöht, gegen eine Sacheinlage von 55'634 Namenaktien der Klinik Pyramide am See AG. Die neuen Aktien werden voraussichtlich bis Ende Juli 2021 kotiert sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...