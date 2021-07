In dieser Woche hat die Berichtssaison in den USA begonnen und fängt traditionell mit den Banken an. Wir werfen vorab einen Blick auf das Wertpapier der Bank auf America (BoA). Insgesamt herrscht seit März letzten Jahres und den Crashtiefs bei 17,95 US-Dollar eine intakte Aufwärtsbewegung und brachte Gewinne auf ein Mehrjahreshoch von 43,49 US-Dollar hervor. An die Höchststände aus dem Jahr 2006 bei 55,08 US-Dollar reichte ...

