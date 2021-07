Wie der digitale Wandel die berufliche Mediennutzung von Vermittlern beeinflusst, das möchte die Digitalberatungsagentur disphere in einer Umfrage herausfinden und bittet dafür um rege Teilnahme. Der aufgrund der Corona-Krise beschleunigte digitale Wandel hat unter anderem auch Einfluss auf das persönliche Informationsverhalten. Wie es in diesem Zusammenhang um das berufliche Mediennutzungsverhalten im Vermittlerumfeld bestellt ist, möchte die Digitalberatungsagentur disphere interactive GmbH in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...