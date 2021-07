Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 13. Juli 2021 Martin Alge zum Leiter des Amtes für Justiz bestellt.



Die bisherige Leiterin, Graziella Marok-Wachter, ist seit März 2021 Regierungsrätin und für das Ministerium für Infrastruktur und Justiz zuständig.



Martin Alge studierte an der Universität Innsbruck und verfügt über einen Doktortitel der Rechtswissenschaften. Im Rahmen seiner Berufslaufbahn war er als Rechtsanwalt in Österreich tätig und arbeitete danach 12 Jahre bei der Liechtensteinischen Landesbank im Bereich Recht, seit 2011 als Leiter Group Legal. Die letzten drei Jahre war er Geschäftsleitungsmitglied der Volksbank Vorarlberg. Martin Alge wird die Leitung des Amtes für Justiz spätestens am 1. Februar 2022 übernehmen.



