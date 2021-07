DJ MARKT USA/Börsen vor Powell-Auftritt kaum verändert erwartet

Am Mittwoch zeichnen sich an der Wall Street kaum veränderte Kurse zum Handelsbeginn ab. Die Akteure warteten den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses ab, heißt es aus dem Handel. Beobachter vermuten, dass Powell etwas falkenhaftere Töne anschlagen könnte, nachdem die Verbraucherpreise im Juni unerwartet stark gestiegen sind. Die am Dienstag veröffentlichten Daten hatten Befürchtungen geweckt, dass die US-Notenbank vielleicht doch früher als erwartet ihre Geldpolitik straffen könnte, auch wenn Fed-Vertreter bislang immer wieder versichert haben, dass sie den starken Anstieg der Inflation für ein vorübergehendes Phänomen halten.

Die Anhörung des Fed-Chefs per Livestream beginnt um 18.00 Uhr MESZ. Zuvor werden um 14.30 Uhr MESZ die Erzeugerpreise aus dem Juni veröffentlicht. Um 20.00 Uhr MESZ folgt der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der Fed.

Derweil läuft die Bilanzsaison weiter mit Geschäftszahlen der Großbanken Bank of America, Wells Fargo und Citigroup. Die am Dienstag veröffentlichten Zahlen von Goldman Sachs und JP Morgan hatten nicht in allen Punkten überzeugt, auch wenn beide Geldhäuser mehr verdient hatten als erwartet. Beide Häuser profitierten von der Auflösung von Risikovorsorge, während der Rentenhandel schwächelte.

Die Aktie von L Brands gibt im vorbörslichen Handel um 0,5 Prozent nach. Der Bekleidungsanbieter, zu dem auch die Marke Victoria's Secret gehört, hatte bei der Vorlage von Geschäftszahlen am Dienstag nach Handelsschluss den Ausblick angehoben. Im Handel wurde auf den Verkauf von Stücken durch Großaktionäre verwiesen. Die Aktie hat im zurückliegenden Jahr über 350 Prozent zugelegt.

