Unterföhring (ots) - Runter von der Yacht - rein ins nerdig schöne Sommerabenteuer! Zum Start der dritten Staffel "Beauty & The Nerd" werfen am 5. August um 20:15 Uhr sieben Schönheiten auf ProSieben ihre Komfortzone über Bord, um sich mitten im Mittelmeer einem ganz besonderen Welten-Clash zu stellen. Für die selbstbewussten Beautys heißt es in Folge 1 der Erfolgs-Realityshow: Nerd-Partner finden, zusammenraufen und sich voll in den sechswöchigen BeautyNerd-Pärchen-Crashkurs stürzen. Denn wer gemeinsam das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und ein großes Umstyling erspielen möchte, muss als Team funktionieren und zusammen verrückte Challenges unter der Sonne Zyperns bestreiten.Auf der Urlaubsinsel angekommen, prognostiziert Beauty Ricarda (28, Model & Influencerin aus Solingen): "Die Nerds bekommen wahrscheinlich erstmal einen Sonnenstich, dann sehen sie mich und denken: Das wird eine Aufgabe!" Mounia (25, Beauty mit Auto-Faible aus Darmstadt) hofft, mit einem authentischen Look zu punkten: "Andere Beautys sind künstlich, aber ich bin echt!" Und Helena (23, Fashionista & Studentin aus München) setzt auf ihren Grips: "Eine Beauty muss das Gesamtpaket mitbringen: Ich sehe nicht nur gut aus, sondern hab auch was im Köpfchen." Wiktoria (23, Versicherungskauffrau aus Heinsberg) freut sich auf eine enge Bindung zu ihrem künftigen Spielpartner: "Ich würde meinen Nerd immer aufbauen, wenn er mich braucht - schließlich wollen wir als Team gewinnen!" Und Loreen (21, Microblading Artist aus Ronnenberg) sucht vor allem einen guten Zuhörer: "Ich rede viel und werde meinen Nerd wahrscheinlich auch nachts über Probleme oder Beauty-Themen vollquatschen." Alexandra (25, Biologiestudentin aus München) hat da ganz andere Sorgen: "Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, keine Aufmerksamkeit zu bekommen." Und auch Cecilia (25, Model aus Düsseldorf) warnt schon mal vor: "Wer mit mir spielt, der spielt mit dem Feuer."Doch was passiert, wenn Beauty auf Nerd und Nerd auf Beauty trifft? Wer wird im Urlaubsparadies zum Dreamteam und bei wem fliegen die Fetzen? Am Ende jeder Folge muss ein BeautyNerd-Paar die Villa verlassen.BeautyNerd vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge BeautyNerd die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.Produziert wird "Beauty & The Nerd" von Endemol Shine Germany im Auftrag von ProSieben.Alle Informationen zur Show sowie Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd.Die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 5. August 2021, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: BeautyNerdPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4968424