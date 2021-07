DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PANTAFLIX Studios produziert exklusiv für Amazon Prime Video die neue Serie Sex Zimmer, Küche, Bad



14.07.2021 / 13:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PANTAFLIX Studios produziert exklusiv für Amazon Prime Video die neue Serie Sex Zimmer, Küche, Bad - Die neue fiktionale Serie Sex Zimmer, Küche, Bad wird derzeit gedreht und später als Amazon Exclusive Serie auf Amazon Prime Video verfügbar sein - PANTAFLIX Studios entwickelt das innovative Genre der Creator*innen-Serie in der Zusammenarbeit mit Prime Video weiter München, 14. Juli 2021. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) führt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video fort. Nachdem PANTALEON Films bereits zwei Staffeln der Erfolgsserie YOU ARE WANTED mit Matthias Schweighöfer für das Streaming-Angebot von Amazon realisiert hat, wird nun PANTAFLIX Studios die Serie Sex Zimmer, Küche, Bad für Prime Video produzieren. Prime Video hat die Serie exklusiv lizenziert, die später als Amazon Exclusive verfügbar sein wird. Die neue Serie erzählt mit viel Humor aus dem Leben einer WG im Münchner Glockenbachviertel, einem der angesagtesten Trend-Viertel mitten im Herzen der Isar-Metropole. Zum Cast gehören Céline Beran, Sascha Quade, Chris Torez und Patrick Mölleken. Die Hauptrollen übernehmen neben etablierten Schauspieltalenten und Newcomer*innen auch erfolgreiche Influencer*innen, darunter Lukas White, Leon Pelz und Luana Knöll. Musiker und Content Creator Mario Novembre stellt den Titelsong der Amazon Exclusive-Serie und ist in einer Gastrolle zu sehen. Das Serienformat bedient mit hochwertigem Production Value und einer modernen Bildsprache perfekt die Sehgewohnheiten einer jüngeren Zuschauerschaft. Die Zielgruppe von Sex Zimmer, Küche, Bad liegt bei 16plus. Heute beginnen die Dreharbeiten zur Produktion. PANTAFLIX Studios führt damit die innovative Symbiose aus fiktionalen Content-Formaten und Social Media weiter fort. Das Genre der Creator*innen-Serie hat PANTAFLIX Studios bereits erfolgreich mit der Produktion von DAS INTERNAT etabliert und entwickelt es beständig weiter. Nachdem die Serien bereits ein großes Publikum bei dem Streaminganbieter Joyn fanden, hat PANTAFLIX Studios mit Amazon Prime Video die erste internationale Streaming-Plattform als Partner für eine Creator*innen-Serie gewonnen. "Sex Zimmer, Küche, Bad ist etwas ganz Besonderes. Die Partnerschaft mit einem globalen Player wie Amazon Prime Video zeigt, dass unsere moderne Herangehensweise an das Erzählen von Geschichten und dem Mix aus jungen Creator*innen und professionellen Schauspieler*innen bestens funktioniert. Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis und auf die Produktion von Sex Zimmer, Küche, Bad", sagt Sebastian Lang, Geschäftsführer von PANTAFLIX Studios. "Mit Sex Zimmer, Küche, Bad bringen wir zusammen mit PANTAFLIX Studios zum ersten Mal eine deutsche Serie mit einem Cast aus professionellen Schauspieler*innen und beliebten Influencer*innen zu Prime Video", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Prime-Mitglieder können sich auf unterhaltsame Geschichten mitten aus dem Leben freuen - mit allen Höhen, Tiefen, Dramen aber auch herzlichen Momenten, die das Leben in WG mit Studierenden bereithält."

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch der Entertainment-as-a-Service-Provider PANTAFLIX Technologies Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com, www.pantaflix.comund www.pantaflixtechnologies.com. PANTAFLIX Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de PANTAFLIX Media Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Jens Jüttner

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: jj@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

14.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de