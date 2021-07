Highlights:

- Drittes Bohrloch auf dem Nickel-Grundstück Nesbitt, das 1,8 Kilometer östlich der ersten Entdeckungslöcher gebohrt wurde, durchschnitt 302 Meter Nickelmineralisierung mit Abschnitten mit sichtbaren disseminierten Sulfiden

- Übereinstimmende Ergebnisse mit den ersten beiden Nesbitt-Bohrlöchern und der höhergradigen Zone bei Crawford

TORONTO, 14. Juli 2021 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXv :CNC)(OTCQB: CNIKF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ ) meldete heute weitere Ergebnisse seines Bohrprogramms, das derzeit auf dem Nickelgrundstück Nesbitt durchgeführt wird und Teil des größeren Explorationsprogramms des Unternehmens ist, das regionale Ziele rund um das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Crawford testet. Die beiden ersten Entdeckungsbohrungen wurden bereits in einer Pressemitteilung vom 29. Juni 2021 beschrieben.

Mark Selby, Chair und CEO, sagte: "Dieses dritte Bohrloch wurde 1,8 Kilometer östlich der ersten beiden Bohrlöcher bei Nesbitt gebohrt und demonstriert das Größenpotenzial dieser neuen Entdeckung auf einem 3,7 Kilometer langen Ziel. Es befindet sich nur 8 Kilometer nördlich von Crawford und stellt eine potenzielle Quelle für höhergradiges Ausgangsmaterial für die Crawford-Mühle dar. Die Ergebnisse unterstreichen erneut den Erfolg unseres geophysikalischen Ansatzes und das bezirksweite Potenzial unseres gesamten Landpakets. Ich freue mich auf weitere Erfolge bei Nesbitt und auf unsere bevorstehende Nachuntersuchung des signifikanten 0,38%-Nickel-Abschnitts auf dem kürzlich erworbenen Ziel Bradburn/Dargavel."

Nesbitt Nickel Projekt

Das Nickelprojekt Nesbitt befindet sich im Zentrum einer ultramafischen Schwelle, die sich in Ost-West-Richtung über eine Länge von 3,7 Kilometern erstreckt und eine geschätzte Breite von 100 bis 300 Metern aufweist (als Referenz ist die Ressource Crawford Main Zone 1,7 Kilometer lang und 225 bis 425 Meter breit). In Übereinstimmung mit den ersten beiden Bohrlöchern wurde das dritte Bohrloch in der Nähe der östlichen Grenze des zentralen Nesbitt-Trends gebohrt, um eine übereinstimmende (hohe) magnetische und (niedrige) Gravitationsanomalie zu erkunden (siehe Abbildung 2 unten), die während der geophysikalischen Explorationsarbeiten von Canada Nickel in der ersten Hälfte des Jahres 2021 identifiziert wurde.

Nesbitt NES21-03 wurde auf der Südseite der Intrusion niedergebracht und in Richtung Norden gebohrt. Das Bohrloch wurde in das Vulkangestein zurückgezogen, um nach einer möglichen PGM-Mineralisierung (Platingruppenmetalle) am Pyroxenit-Peridotit-Kontakt zu suchen, den dieses Bohrloch nicht durchteufte. Es verließ das Vulkangestein und durchteufte nickelhaltigen Peridotit und Dunit mit sichtbaren Sulfiden auf einer Kernlänge von 314 Metern von 126 Metern bis 440 Metern (einschließlich eines 12 Meter langen felsischen Grabens), wo das Bohrloch in das Vulkangestein zurückkehrte. Das Bohrloch wurde bei 474 Metern gestoppt. NES21-02 wurde von 360 Metern (wie bereits berichtet) bis zu einer Endtiefe von 501 Metern fortgesetzt, wo es von 113 bis 417 Metern insgesamt 304 Meter nickelhaltigen Peridotit und Dunit durchteufte. Das Gebiet zwischen NES21-03 und NES21-02 (1,8 Kilometer westlich gelegen) bleibt weiterhin ungetestet, ebenso wie ein Gebiet 1,1 Kilometer westlich des ursprünglichen Bohrlochs NES21-01.

Abbildung 1 - Bohrung NES21-03 Pentlandit + Pyrrhotit in serpentinisiertem Dunit

Mikroskopaufnahmen in 190 und 279 Metern Höhe

Abbildung 2: Draufsicht auf das Grundstück Nesbitt mit den Entdeckungslöchern des Grundstücks Nesbitt auf dem Umriss der geophysikalischen Anomalie "Gravity Low" und "Magnetic High", überlagert von der magnetischen Gesamtfeldstärke, Nesbitt Township, Ontario

Tabelle 1 Orientierung der Bohrlöcher

Die analytischen Ergebnisse der regionalen Explorationsbohrlöcher werden nach Abschluss der internen QAQC-Verfahren veröffentlicht. In der folgenden Tabelle 1 sind die Bohrstandorte für die Ergebnisse der drei in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrlöcher, die Bohrlöcher, die sich derzeit im Untersuchungslabor befinden, sowie die in Arbeit befindlichen Bohrlöcher aufgelistet.

Ziel DDH-ID Norden Östliche Ausrichtung Azimut Dip Länge (mN) (mE) (°) (°) (m) Nesbitt NES21-01 5,416,550 468,015 5.00 -50.00 499.0 Nesbitt NES21-02 5,416,775 468,351 360.00 -50.00 501.0 Nesbitt NES21-03 5,416,782 470,182 360.00 -50.00 474.0

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß der Definition des National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. anderweitig geprüft und genehmigt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf historische Informationen

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, basieren in erster Linie auf Bohrergebnissen, die von Inco Ltd. und Noble Mineral Exploration Inc. Die Informationen wurden auch bei der Regierung von Ontario eingereicht und sind online über die Website des Mining Lands Administration System (MLAS) verfügbar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Informationen relevant sind, da sie von seriösen Unternehmen unter Anwendung von branchenüblichen Bohr- und Probenahmeverfahren durchgeführt wurden. Das Unternehmen bzw. seine "qualifizierte Person" (im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) hat die Informationen überprüft, um zu bestätigen, dass sie aus der öffentlichen MLAS-Datenbank korrekt wiedergegeben wurden. Da das Unternehmen und seine qualifizierte Person jedoch keinen Zugang zu den zugrundeliegenden Daten haben, haben das Unternehmen bzw. seine qualifizierte Person keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen zu verifizieren.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekten voran, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt werden. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten die Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren einen Zugang zu Nickel und Kobalt in Ländern mit geringem politischen Risiko. Die Basis von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Sicherheitshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Bohrergebnisse in Bezug auf das Nickelsulfidprojekt Crawford und das Nickelprojekt Nesbit, deren Potenzial, den Zeitplan für wirtschaftliche Studien und Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Geldmittel aufzubringen, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaft erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsbezogene Genehmigungen zu erlangen, und die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Unterbrechungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Lieferanten, Einrichtungen und andere Interessengruppen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

