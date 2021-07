Drei von vier Unternehmen haben sich einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge für die Einführung eines digitalen Euro ausgesprochen. 78 Prozent aller Firmen ab 50 Beschäftigten befürworteten in einer Erhebung einen solchen Schritt, wie Bitkom am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...