(BRISBANE) OceanaGold Corporation 14. Juli 2021 (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ ) teilt heute mit, dass die philippinische Regierung das Abkommen über finanzielle und technische Unterstützung ("FTAA") für die Mine Didipio für einen weiteren Zeitraum von 25 Jahren, beginnend am 19. Juni 2019, verlängert hat. Das erneuerte FTAA spiegelt ähnliche finanzielle Bedingungen wider und bietet gleichzeitig zusätzliche Vorteile für die regionalen Gemeinden und Provinzen, die den Betrieb beherbergen.

Michael Holmes, President und CEO von OceanaGold, sagte: "Wir freuen uns, die Erneuerung der FTAA der Didipio-Mine zu bestätigen und danken der philippinischen Regierung für ihre Zustimmung und Erneuerung. Wir haben den Erneuerungsprozess in Zusammenarbeit mit der Regierung und den Aufsichtsbehörden durchgeführt. Wir freuen uns darauf, mit den Wiederanlaufaktivitäten zu beginnen und weiterhin partnerschaftlich mit unseren Aufsichtsbehörden, Gemeinden, Mitarbeitern und allen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um zur wirtschaftlichen Erholung der Philippinen nach COVID-19 beizutragen."

Das Unternehmen hat die Mine und die zugehörigen Einrichtungen in einem Zustand der Betriebsbereitschaft gehalten. Die erste betriebliche Priorität des Unternehmens ist die Wiedereinstellung und Schulung seiner philippinischen Belegschaft, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz der Arbeiter vor den aktuellen Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 liegen wird. Das Unternehmen erwartet, dass es zu gegebener Zeit weitere Details zur Wiederaufnahme des normalen Betriebs in Didipio bekannt geben wird, einschließlich des Zeitplans und einer Aktualisierung der Unternehmensprognose für 2021.

Das Unternehmen plant eine stufenweise Wiederaufnahme des Betriebs, wobei der Abbaubetrieb so bald wie möglich wieder aufgenommen werden soll, wobei das auf Halde gelagerte Erz verwendet wird, von dem das Unternehmen ungefähr 19 Millionen Tonnen zur Verfügung hat. Das Unternehmen strebt an, innerhalb von zwölf Monaten die volle untertägige Produktionskapazität zu erreichen. Sobald der Betrieb vollständig hochgefahren ist, erwartet das Unternehmen, dass Didipio etwa 10.000 Unzen Gold und 1.000 Tonnen Kupfer pro Monat zu Betriebskosten im ersten Quartils produzieren wird.

Didipio ist ein wichtiger direkter und indirekter Arbeitgeber in den Provinzen Quirino und Nueva Vizcaya und leistet einen bedeutenden Beitrag zum sozioökonomischen Nutzen für die lokale und nationale Wirtschaft. Die Didipio Gold- und Kupfermine arbeitet nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards und wurde als eine der verantwortungsvollsten des Landes anerkannt.

Verlängerungsbedingungen

Das FTAA wurde zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen erneuert und beinhaltet die folgenden Änderungen:

- Das Äquivalent von zusätzlichen 1,5 % der Bruttoeinnahmen, die der Gemeindeentwicklung zugewiesen werden sollen [i]

- Umklassifizierung des Net Smelter Return als zulässiger Abzug und Aufteilung von 60 % / 40 % anstelle der vollständigen Einbeziehung in den Staatsanteil

- Notierung von mindestens 10 % der Stammaktien von OceanaGold Philippines Inc. ("OGPI"), der philippinischen Betriebstochter des Unternehmens und Inhaber der FTAA, an der philippinischen Börse innerhalb der nächsten drei Jahre [ii]

- Die OGPI bietet der philippinischen Zentralbank nicht weniger als 25 % ihrer jährlichen Gold-Doré-Produktion zu einem fairen Marktpreis und einvernehmlich festgelegten Bedingungen zum Kauf an

- Verlegung des Hauptsitzes der OGPI in eine Gastprovinz innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Die zusätzlichen 1,5 %, die der Gemeindeentwicklung zugewiesen werden, werden in Form von erhöhten Beiträgen an Gemeinden in der Region und an Entwicklungsprojekte der Provinzen erfolgen. Während der bestehende Fonds für das Sozialentwicklungs- und Managementprogramm weiterhin für die gastgebenden und benachbarten Gemeinden bereitgestellt wird, werden 1,0 % der zusätzlichen 1,5 % für die Gemeindeentwicklung für zusätzliche Gemeinden und 0,5 % für die gastgebenden Provinzen Nueva Vizcaya und Quirino bereitgestellt.

Allgemeines Unternehmens-Update

Haile, Vereinigte Staaten

Der Betrieb Haile hat wie geplant ein starkes zweites Quartal der Produktion geliefert. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass die Produktion in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der Minensequenzierung, bei der der Betrieb niedriggradigeres Erz abbauen und verarbeiten wird, geringer ausfallen wird. Das Unternehmen ist weiterhin auf dem Weg, Hailes Prognose für 2021 von 150.000 - 170.000 Unzen Gold zu erreichen.

Während die Prognosen für 2021 die verbleibenden Produktivitätsrisiken in Verbindung mit dem Wetter und COVID vorweggenommen haben und die Abbaugeschwindigkeit im zweiten Quartal tendenziell gesunken ist, liegen die Betriebskosten sowie die AISC weiterhin über den Erwartungen. Die Effizienz des Abbaus wird weiterhin durch zusätzliche Kosten in Verbindung mit der Wiederaufbereitung des Materials und dem Management von überschüssigem Wasser beeinträchtigt, während die Verarbeitung durch einen höheren Reagenzienverbrauch und Wartungskosten zur Behebung von Anlagenblockaden beeinträchtigt wurde. Zusätzliches Kapital wurde gemäß der Prognose für 2021 im Zusammenhang mit der Lagerung von größeren als erwarteten Mengen an potenziell säurebildendem Material ("PAG") eingeplant und es wird weiterhin an der Entwicklung von Optionen zur Optimierung der PAG-Identifizierung und -Einschließung gearbeitet, um die Einhaltung der Betriebsgenehmigungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Kapital- und Abfallmanagementkosten zu minimieren.

Das Management ist sich darüber im Klaren, dass eine Fortsetzung dieser Trends negative Auswirkungen auf die in der/den Tagebaugrube(n) enthaltenen Gesamtunzen und die Cashflows des Projekts über die Lebensdauer der Mine haben könnte. Obwohl das Unternehmen von der Qualität des Haile-Betriebs überzeugt ist, hat die bisherige Leistung von Haile die Erwartungen noch nicht erfüllt. Aus diesem Grund ist eine standortweite Überprüfung unter der Aufsicht eines neu gegründeten technischen Komitees des Boards im Gange. Mit der Aufnahme von Mick McMullen und Paul Benson in das Board of Directors verfügt das Unternehmen über umfangreiche branchenspezifische technische und kaufmännische Kenntnisse, die Teil des technischen Komitees des Boards sein werden.

Das technische Komitee des Boards arbeitet mit dem Management zusammen, um die Leistungseinschränkungen von Haile zu bewerten und Sanierungspläne aufzustellen, um sicherzustellen, dass der Betrieb sein volles Potenzial erreicht. Die aktuellen Arbeitsabläufe beinhalten: eine Überprüfung der Abbau- und Verarbeitungsaktivitäten, um Produktivitätsverbesserungen und Betriebskostensenkungen zu erzielen, Möglichkeiten des Wasser- und Abfallmanagements, Kapitaleffizienz-Optionen und Bergbau-Trade-off-Studien (d.h. die Möglichkeit, einige geplante zukünftige Tagebauabschnitte auf Untertagebau mit höheren Cut-off-Gehalten umzustellen). Es wird auch die Bereitstellung von externer technischer Expertenunterstützung beinhalten, die darauf abzielt, zusätzliche Abbau- und Verarbeitungseffizienzen zu identifizieren. Die technischen Studien werden voraussichtlich Anfang 2022 abgeschlossen sein.

Der Prozess des Haile Supplemental Environmental Impact Statement ("SEIS") wird fortgesetzt und das Unternehmen erwartet nun das Record of Decision und die damit verbundenen Genehmigungen innerhalb des vierten Quartals 2021. Diese Genehmigungen beziehen sich auf die Erweiterung der Betriebsfläche, um Abfallhalden, eine erhöhte Kapazität durch die Wasseraufbereitungsanlage sowie die Erschließung des Haile Undergrounds unterzubringen. Die Zusammenarbeit mit dem US Army Corps of Engineers und dem South Carolina Department of Health and Environment Control ist weiterhin positiv und wird fortgesetzt. Das Unternehmen antwortet auf die Anfragen, die nach der Veröffentlichung des Draft Record of Decision eingegangen sind. Die Verzögerung des Abschlusses des SEIS-Prozesses und der damit verbundenen Genehmigungen bis Ende 2021 wird voraussichtlich eine bescheidene negative Auswirkung auf die Kapital- und Betriebskosten in den nächsten zwei Jahren haben, da das Management und die Lagerung von zusätzlichem PAG und die Kosten im Zusammenhang mit der zusätzlichen Wiederaufbereitung in der Grube anfallen. Eine Optionsanalyse ist im Gange, um diese kurzfristigen betrieblichen Auswirkungen sowie mögliche Verzögerungen beim Beginn des Haile Underground-Projekts abzumildern. Das Unternehmen wird den Markt zu gegebener Zeit über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. In der Zwischenzeit werden die ersten Arbeiten an der Oberfläche für das Untertageprojekt Haile fortgesetzt und die Erschließung des Portals soll nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens beginnen.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass David Londono am 15. Juli seine Tätigkeit als Executive General Manager aufnehmen wird, da Jim Whittaker eine neue Aufgabe angenommen hat und das Unternehmen zum 31. Juli verlassen wird. David Londono verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und war zuletzt als General Manager der Goldmine Detour Lake und später als Vice President of Projects bei Kirkland Lake Gold nach der Übernahme von Detour tätig. Er hat bei Barrick, AngloGold Ashanti und Glencore gearbeitet und besitzt einen Master-Abschluss in Ingenieurwesen von der Colorado School of Mines und in Betriebswirtschaft von der Regis University in Denver. Während seiner Karriere hat David viel Zeit und Arbeit in Minenmanagement- und Optimierungspositionen verbracht. Das Unternehmen freut sich darauf, dass David Teil des Teams wird und die Initiativen zur Leistungssteigerung bei Haile leitet.

Waihi Goldmine, Neuseeland

Das kontinuierliche Fräsen bei Waihi begann wie geplant Ende des zweiten Quartals. Martha Underground ("MUG") schreitet weiter voran und die Erschließungsraten verbessern sich weiter, wobei im Mai die bisher höchsten monatlichen Erschließungsraten erzielt wurden. Waihi ist auf dem besten Weg, seine Gesamtjahresproduktionsprognose von 35.000 bis 45.000 Unzen Gold zu erreichen, da es im Jahr 2022 in die erste Ganzjahresproduktion von MUG übergeht.

Bei Wharekirauponga ("WKP") führt das Unternehmen derzeit Bohrungen in drei großen Adersystemen durch: Western, T-Stream und East Graben mit vielversprechenden Ergebnissen bis heute. Eine Dürreperiode in der Region zu Beginn des Jahres hat die Bohrungen im Vergleich zu den Erwartungen des Unternehmens verlangsamt, weshalb das Unternehmen derzeit davon ausgeht, dass die Vormachbarkeitsstudie Anfang 2022 veröffentlicht wird.

Macraes Goldmine, Neuseeland

Das Unternehmen schloss die geplanten Reparaturen am Autoklav und an der Mühle im zweiten Quartal erfolgreich ab, und die Anlage arbeitet an der Kapazitätsgrenze. Macraes wird voraussichtlich in der Lage sein, seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr von 155.000 bis 165.000 Unzen Gold zu erfüllen. Golden Point Underground macht weiterhin Fortschritte in Richtung der ersten Goldproduktion, die für das vierte Quartal 2021 erwartet wird.

Ergebnisse des zweiten Quartals und Webcast

Das Unternehmen wird seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2021 endete, nach Börsenschluss der TSX am Donnerstag, den 29. Juli 2021 (Toronto, Eastern Daylight Time) veröffentlichen. Die Ergebnisse werden auf der Website des Unternehmens unter www.oceanagold.com verfügbar sein.

#_ednref1 Beinhaltet 1,0 % an zusätzlichen Brutto-Bergbaueinnahmen, die für die Entwicklung der Gemeinden in der Region bereitgestellt werden, sowie 0,5 % für die Provinzen Nueva Vizcaya und Quirino, in denen sich die Mine befindet. Zusätzlicher Beitrag, der als zulässiger Abzug unter den steuerlichen Bedingungen des FTAA zu betrachten ist.

#_ednref2 Drei Jahre nach Abschluss der Verlängerungsvereinbarung. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Gesetze und der Regeln und Vorschriften der philippinischen Börse und der Securities and Exchange Commission.

