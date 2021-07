Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) - - 100 % elektrischer CUPRA BornDas Hauptziel des Interior Design Teams beim CUPRA Born, dem neuen 100 % elektrischen Modell der Marke, war es, einen Raum mit der DNA der Marke zu schaffen, der ein Erlebnis für die Sinne ist. Ein Innenraum, der dreidimensional zu spüren und zu erleben ist.Harmonie auf einen Blick. Um ein lebendiges Interieur zu erreichen, kombinierte das CUPRA Designteam die neueste Technologie mit Raffinesse in der Verwendung von Farben und Texturen. So sind auf den blauen Sitzen 3D-Effekte entstanden, mit Mikroperforationen, die die Kupferfarbe unter der Oberfläche sichtbar machen. Gleichfarbige Ziernähte an den Sitzen und Türen vervollständigen die zahlreichen Details in der Signaturfarbe der Marke.Liebe zum Detail. Die parametrische Technologie wurde auch bei anderen Materialien eingesetzt, z. B. bei denen, aus denen das Armaturenbrett besteht, aber diesmal, um Reliefs zu schaffen, die ebenfalls verblassen und den gleichen Eindruck von Bewegung erzeugen.Nachhaltige Emotionen. Neben den neuesten Techniken sticht auch die Verwendung neuer Materialien in den Sitzen hervor, wie auch der Rest des Innenraums. Auch DINAMICA®, eine ökologisch hergestellte, recycelte Mikrofaser, wurde verwendet.Das Gefühl für neue Technologien. Der Innenraum zeichnet sich durch seine Geräumigkeit aus, dank der Integration mehrerer Funktionen in das 12-Zoll-Infotainment-System und der Ergänzung durch ein 5,3-Zoll-Display hinter dem Lenkrad, das die herkömmlichen Anzeigen ersetzt, um dem Fahrer die grundlegenden Informationen zu liefern. Es enthält auch eine neue Funktion, das Augmented Reality Head-up-Display, einen Projektor, der während der Fahrt Informationen zu Geschwindigkeit, Fahrhilfen und Richtungen anzeigt. Die Bedienelemente am Lenkrad sind berührungsempfindlich, ähnlich denen eines Tablets, und zwei Satelliten ermöglichen es Ihnen, den Fahrmodus per Knopfdruck zu wechseln.Ein Sound der Gefühle. Der Schlüssel zu diesem Innenraumdesign war es, einen Raum zu schaffen, in dem sich der Fahrer im Zentrum des Fahrzeugs befindet und den Nervenkitzel beim Fahren eines Elektroautos spürt. Der CUPRA Born entfesselt die Sinne und schafft ein Erlebnis, das Ihnen das Gefühl gibt, in etwas zu sitzen, das nur für Sie gemacht ist.Video - https://www.youtube.com/watch?v=S5SAo3eJXIA (https://www.youtube.com/watch?v=S5SAo3eJXIA)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572286/CUPRA_BORN_063.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1572286/CUPRA_BORN_063.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572287/CUPRA_BORN_189.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1572287/CUPRA_BORN_189.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572288/CUPRA_Born_01_HQ__1.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1572288/CUPRA_Born_01_HQ__1.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1572289/CUPRA_Logo.jpgOriginal-Content von: CUPRA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129802/4968513