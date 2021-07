DJ PRESSEMITTEILUNG/Der PressFile Newsroom: Das neue Content Hub für PR-Profis

Dies ist eine Presseinformation der PressFile Europe GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

Pressetexte, alle dazugehörigen Bilder und Dokumente inklusive des zuständigen Ansprechpartners und seiner Kontaktdaten: All das können Anwender der PR-Software PressFile jetzt in einem Arbeitsgang veröffentlichen und für den personalisierten Mail-Versand bereitstellen. Der neue PressFile Newsroom erleichtert damit nicht nur die Publikation und Verteilung von Presseinformationen und Nachrichten, er kann auch zum individuellen Content Hub ausgebaut werden.

Die Daimler Media-Site, die Mediathek der Deutschen Bahn oder der Bilderdienst der Katholischen Nachrichtenagentur KNA sind nur drei prominente Beispiele dafür, welche Möglichkeiten in der Technologie des PressFile Newsrooms stecken. Denn alle Presse-Portale basieren auf dem System M@rs des österreichischen PressFile-Partners mediamid. Mit AMID News wurde auf dieser Basis ein einfach konfigurierbares und damit schnell ein-führbares Subset geschaffen, das für den Einsatz als Newsroom optimiert wurde. In Form des PressFile Newsrooms steht er allen PressFile-Anwendern kostenlos zur Verfügung. Analog ist es aber auch möglich, die identische Funktionalität für einen eigenen Auftritt einzusetzen, mit individuellem Logo und einem separaten Setup. Abgerechnet wird die Nutzung in diesem Fall über eine monatliche Miete.

Befüllt wird der Newsroom direkt über die PR-Software PressFile. Alle Elemente von der Headline über Bilder und Dokumente bis hin zum formatierten Text werden dabei in einem Arbeitsgang zusammengestellt und anschließend veröffentlicht. Auch der Ansprechpartner wird hier ausgewählt, seine Kontaktdaten werden automatisch mit den in PressFile hinterlegten Informati-onen wie Mail-Adresse oder Telefonnummer ergänzt. Im Newsroom werden alle Elemente übersichtlich in einem "News-Objekt" dargestellt. Damit ist auf einen Blick erkennbar, wie viele Bilder und Dokumente zur Meldung gehören. Beim Download werden alle Dateien in ein ZIP-File gepackt, so dass für die Redaktion auch immer das komplette Paket zur Verfügung steht. Damit ist endgültig Schluss mit separaten Webseiten für "News" und "Downloads".

Per Mausklick kann die Presseinformation anschließend in den personalisierten Mailversand an die unterschiedlichen Presseverteiler übernommen wer-den. Entweder voll formatiert und mit sämtlichen Backlinks als Text oder als direkter Link zur Meldung im PressFile Newsroom. Hier finden die Redaktio-nen alles was sie brauchen an einem Platz und es auch die riesigen E-Mail-Anhänge mit den Pressefotos gehören endgültig der Vergangenheit an. Für kleine PR-Agenturen eine echte Alternative, da sie sich so den Aufbau eines eigenen Newsrooms sparen können.

Gleichzeitig erzeugen PR-Agenturen über den PressFile Newsroom wertvolle Backlinks für sich und ihre Kunden. Als neutrales News-Portal bietet PressFile darüber hinaus eine attraktive Umgebung. Denn neben bekannten Unternehmen nutzen viele Agenturen diese Plattform für Ihre Kunden, zu denen ebenfalls gute Namen aus der Wirtschaft gehören. So dient der PressFile Newsroom gleichzeitig auch als wirkungsvolles SEO-Instrument.

"Wer hat was wann mit dem kommuniziert?" - auch in Sachen News sorgt PressFile hier für eine lückenlose und transparente Dokumentation. Ähnlich wie bei Kontakten oder Clippings können News über eine eigene "History" schnell gefunden und bearbeitet werden. Die Änderungen werden anschließend direkt mit der Nachricht im Newsroom synchronisiert. So sind alle Mel-dungen immer auf demselben aktuellen Stand.

Weitere Informationen

PressFile Europe GmbH - Florian Fischer

Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-81 - Fax: +49 731 962 87-97

info@pressfile.de - https://pressfile.de

Über PressFile

PressFile Europe mit Sitz in Ulm wurde 2009 als Vertriebsorganisation für die webbasierte Version der US-amerikanischen PR-Software PressFile gegründet. Im Jahr 2011 übernahm das Unternehmen die vollständige Verantwortung für die Weiterentwicklung der Anwendung, die im März 2012 als PressFile V8 erstmals ausgeliefert wurde. Neben zahlreichen PR-Agenturen konnte PressFile vor allem auch viele Pressestellen namhafter Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der Lösung überzeugen, darunter Ziehl-Abegg, Trianel oder Dr. Babor. Ursprünglich wurde PressFile als PR-Software im Auftrag der New York Public Library auf Basis des Datenbanksystems FileMaker entwickelt. Diese Version ist bis heute bei zahlreichen US-amerikanischen Unternehmen im Einsatz, darunter Time Inc., Sony oder FileMaker selbst.

