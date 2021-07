14.07.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) macht wieder "operativ" - Bilanzierungsprobleme gehören der Vergangenheit an, hängengeblieben ist wenig - abgesehen von den US-typischen Sammelklagen. Und es kommt operativ wieder Schwung in die Aktivitäten Plug Powers. Nach dem HYVIA Event, auf dem der ganze Kosmos "rund um die brennstoffzellenbetriebenen Transporter" vorgestellt wurde, letzte Woche. Mit Ambitionen einer der führenden Produzenten in Europa zu werden - für CO2-freie Transportlösungen. Also als ebenbürtig zu den reinen Elektrolösungen präsentiert - mit Lösungsansätzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...