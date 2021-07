NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich vor Halbjahreszahlen von 432 auf 434 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bereinigt um Sondereffekte dürften die Zahlen des Großversicherers solide ausfallen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Störend wirkten sich allerdings die Belastungen durch Naturkatastrophen und die vom Coronavirus verursachte höhere Sterblichkeit aus. Das höhere Kursziel sei der abgeschlossenen Übernahme von Metlife geschuldet./bek/tih



ISIN: CH0011075394

