Mit dem Eifel e-Bike erhält der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen ein flächendeckendes und 24/7-verfügbares E-Bike-Verleihsystem mit 120 Pedelecs. Betrieben wird das Angebot in enger Verknüpfung zum ÖPNV - und zwar vom Regionalverkehr Köln (RVK) in Kooperation mit Nextbike. Das Verleihsystem basiert auf einem kreisweiten Netz aus festen Stationen, die aber durch zahlreiche weitere virtuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...