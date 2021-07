Mit dem Regierungswechsel in den USA hat dort auch das Thema Energiewende neuen Schwung bekommen. Insbesondere die Solar-Branche soll profitieren. Über den Zusammenschluss mit der Mantelgesellschaft CBRE Acquisition will das Solar-Unternehmen Altus Power an die Börse. Der Deal soll mehr einbringen als nur Kapital.Der Deal bewertet Altus Power mit 900 Millionen Dollar. Nach Abschluss der Fusion fließen dem Unternehmen 403 Millionen Dollar aus dem SPAC sowie ein 275 Millionen Dollar schweres PIPE-Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...