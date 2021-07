EnWave Corporation, Vancouver, B.C., 14. Juli 2021 (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gibt bekannt, dass es eine nicht-exklusive, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenz (die "Lizenz") mit einem neuseeländischen Cannabisunternehmen, Medical Kiwi Limited ("Medical Kiwi"), unterzeichnet hat. Die Lizenz gewährt Medical Kiwi das Recht, die patentierte Radiant Energy Vacuum ("REV") Technologie von EnWave für die Produktion von Cannabisprodukten in Neuseeland zu nutzen.

Medical Kiwi hat eine 10kW REV-Maschine gekauft, die zum Trocknen von Cannabisblüten für die Verwendung in medizinischen Produkten verwendet wird. Diese REV-Maschine wird nach dem Standard der Guten Herstellungspraxis ("GMP") gebaut, was es Medical Kiwi ermöglichen wird, medizinische Cannabisprodukte nach Europa und in die ganze Welt zu exportieren.

Die REV-Technologie von EnWave bietet eine schnelle, schonende Trocknungsmethode, die dem Cannabis bei ausgewählten niedrigen Temperaturen, die unterhalb des Decarboxylierungspunktes liegen, homogen die Feuchtigkeit entzieht. Im Vergleich zu herkömmlichen Trocknungsmethoden können REV-Protokolle so angepasst werden, dass der Terpenerhalt in der Größenordnung von 10 % oder mehr verbessert wird und gleichwertige oder höhere Cannabinoide im Vergleich zu herkömmlichen Gestell- oder Raumtrocknungsmethoden erhalten bleiben. Bei der Verwendung ausgewählter REVTM-Protokolle wird auch die biologische Verschmutzung effektiv eliminiert. Die Trocknungszeiten werden von mehreren Tagen auf weniger als zwei Stunden reduziert. REV-Maschinen werden auf Wunsch für die Einhaltung von GACP- und GMP-Standards hergestellt - eine Schlüsselkompetenz von EnWave.

Die REV-Technologie hat bewiesen, dass sie in der Lebensmittel- und Cannabisindustrie im großen Maßstab einen erheblichen Wert schafft. EnWave hat 44 lizenzierte Partner und mehr als 50 lizenzpflichtige REV-Maschinen weltweit in Betrieb.

In Australien und Neuseeland werden die EnWave-Partner vor Ort von EnWaves exklusivem

Vertriebspartner Scitek. Scitek hat über 30 Jahre Erfahrung im Verkauf und Service von GACP

/ GMP-gerechte Vakuum-Erleichterungstechnologien, einschließlich Vakuumtrocknung, wie sie in der REV-Technologie von EnWave verwendet werden.

Über Medical Kiwi

Medical Kiwi kultiviert den Wandel mit einer neuen Formel für Gesundheit und Wohlbefinden, die Medizin mit Wissenschaft verbindet, um einen positiven Unterschied für die Gesundheitsergebnisse der Menschen zu machen und ihre Lebensqualität zu verbessern. Unser Plan ist es, Neuseelands führendes Unternehmen für medizinisches Cannabis und CBD zu sein. Unser Ruf wird auf unserer Innovation, Exzellenz, Qualität, Transparenz und Service aufgebaut sein und die Produkte, die wir auf den Markt bringen, werden glaubwürdig, verifiziert und erschwinglich sein.

Weitere Informationen über Medical Kiwi finden Sie unter https://medicalkiwi.com/.

Über Scitek

Scitek ist ein Expertenunternehmen für Vakuumtechnologie mit über 30 Jahren Branchenerfahrung. Ihr Fachwissen deckt eine breite Palette von vakuumunterstützenden Technologien ab, wie sie in der Cannabis-, Pharma- und Lebensmittelindustrie verwendet werden. Dazu gehören GMP-konforme Lösungen für die botanische Extraktion, Reinigung, Konzentration und Isolierung.

Weitere Informationen über Scitek finden Sie unter http://medicinalcannabisproduction.com.au/.

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Spitzentechnologie, hat ein Radiant Energy Vacuum ("REV") entwickelt - eine innovative, proprietäre Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat darüber hinaus zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV-Technologie entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zu hochwertigen, marktfähigen Cannabisprodukten verkürzt wird.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV-Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute über vierzig lizenzpflichtige Lizenzen in zwanzig Ländern weltweit unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf von natürlichen Milchsnackprodukten in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese.

EnWave hat REV als disruptive Dehydrationsplattform im Lebensmittel- und Cannabisbereich eingeführt: schneller und kostengünstiger als Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV-Plattformen an:

1. nutraREV, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährwert, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,

2. quantaREV ist ein schalenbasiertes System, das für die kontinuierliche, hochvolumige Niedertemperaturtrocknung eingesetzt wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CPA, CA, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

Für Medienanfragen:

E-Mail: media@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Safe Harbour für zukunftsgerichtete Informationen Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind ohne Gewähr. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59482Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59482&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29410K1084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA29410K1084