HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Aareal Bank vor Quartalszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Ein schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten fu?r Digitalisierung und Regulierung spiegelten sich in niedrigen Bewertungen der europäischen Banken wider, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht abschließend bewertbar./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 11:13 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: DE0005408116

