Am 26. September haben wir die Wahl: Wer soll im deutschen Bundestag sitzen? In unserer Umfrage kannst du jetzt schon wählen und sehen, was anderen t3n-Leser:innen wichtig ist. Eine bessere Infrastruktur für E-Autos, der E-Euro oder ein nachhaltigerer Onlinehandel: Wofür sollen sich die deutschen Abgeordneten im Bundestag einsetzen? Bei der Wahl des Bundestages in wenigen Monaten stimmen wir nicht nur über Personen und Parteien ab, sondern auch über Themen. Diesen Themen geben wir mehr Platz: In einer Umfrage kannst du angeben, welche Dinge dir wichtig sind. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...