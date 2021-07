DGAP-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

SURTECO GROUP SE: Vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das erste Halbjahr 2021 - Prognose angehoben



14.07.2021 / 15:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SURTECO GROUP SE: Vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das erste Halbjahr 2021 - Prognose angehoben

Buttenwiesen, 14. Juli 2021



Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der SURTECO GROUP SE verlief im ersten Halbjahr 2021 besser als erwartet. Aufgrund einer erfreulichen Geschäftsentwicklung liegt der Halbjahresumsatz nach vorläufigen Zahlen bei ca. Mio. € 378 und somit über den internen und externen Annahmen. Trotz signifikanter Kostensteigerungen und Versorgungsengpässen bei den wichtigsten Rohstoffen stieg das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit +170 % gegenüber dem Vorjahr deutlicher als erwartet auf rund Mio. € 39. Die Gesellschaft hebt die Ziele für das Gesamtjahr 2021 an. So dürfe der Konzernumsatz das ursprüngliche Ziel von Mio. € 650 bis Mio. € 675 deutlich überschreiten und voraussichtlich über Mio. € 700 liegen. Auch das Konzern-EBIT wird über Mio. € 52 - dem oberen Ende der ursprünglichen Spanne von Mio. € 47 bis Mio. € 52 - erwartet. Dies unter der Voraussetzung, dass keine neuen Verwerfungen aus den Absatzmärkten durch ein Wiederaufflammen der Covid-19 Pandemie oder weitere Verschärfungen bei den Rohmaterialkosten und der Versorgungslage eintreten werden. Den vollständigen Halbjahresbericht 2021 wird die SURTECO GROUP SE am 30. Juli 2021 veröffentlichen.





Kontakt:

Martin Miller

Investor Relations

ir@surteco-group.com

+49 (0)8274 9988-508 Kontakt:Martin MillerInvestor Relationsir@surteco-group.com+49 (0)8274 9988-508 14.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de