SURTECO GROUP SE: Michael Phillips als neuer CEO für das Nordamerikageschäft Mit Wirkung vom 15. Juli 2021 werden alle SURTECO-Geschäfte in Nordamerika von Michael Phillips als CEO geleitet. Dies steht im Einklang mit der neuen weltweiten SURTECO-Strategie. Lokales Management und die Konzentration auf zukünftiges Wachstum und Investitionen auf dem nordamerikanischen Markt stehen dabei im Fokus. Die drei strategischen nordamerikanischen Geschäftseinheiten Druck, Folien und Kanten fallen somit unter die gleiche Führung und Servicephilosophie. Herr Phillips trat im Mai 1988 dem Unternehmen Linnemann USA bei. Er führte die North American Paper Division durch die Fusion mit Bausch zur BauschLinnemann North America, begleitete die Akquisition und Asset Deals von Coastal Paper und CDM sowie die Integration von SUDDEKOR LLC in die aktuelle SURTECO Nordamerika. Herr Phillips ist in Industrieverbänden aktiv und war Mitglied des Board of Directors der Laminating Materials Association, der Decorative Surfaces Conference und der Composite Panel Association. Durch diese organisatorische Änderung werden auch die Marken Döllken und Canplast unter die gleiche nationale Führung gestellt. Herr Phillips berichtet direkt an Wolfgang Moyses, CEO der SURTECO GROUP SE. Der Beirat für das Nordamerikageschäft besteht aus folgenden Personen: Lawrence Schorr, nicht geschäftsführenden Vorsitzender (Ehemaliger CEO von Simona America Inc. - siehe Biografie unten).

Michael Phillips, CEO SURTECO Nordamerika

Wolfgang Moyses, CEO SURTECO GROUP SE

Andreas Pötz, CFO SURTECO GROUP SE

Maximilian Betzler, CSO Decoratives Europe Herr Betzler wird als derzeitiger CEO für Nordamerika zurücktreten und sich auf das expandierende Geschäft von SURTECO Decoratives in Europa konzentrieren. Die Gesellschaft dankt Herrn Betzler für seine Führung in Nordamerika in den letzten drei Jahren, die sicherlich noch nie dagewesene Herausforderungen gesehen hat. Als nicht geschäftsführenden Vorsitzender des nordamerikanischen Beirats bringt Herr Schorr umfangreiche Geschäftserfahrung mit. Sein strategischer Rat wird für Herrn Phillips und Herrn Moyses äußerst wertvoll sein, um die Pläne für zukünftiges Wachstum in Nordamerika umzusetzen. Herr Schorr ist ehemaliger CEO der SIMONA America Group (2014-2020), einer hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft der SIMONA AG, bei der Wolfgang Moyses der ehemalige CEO war. Vor seinem Eintritt bei SIMONA war Herr Schorr Haupteigentümer und CEO von Boltaron Performance Products, einem auf Luftfahrtprodukte spezialisierten Hochleistungskunststoffhersteller, der 2014 von der SIMONA AG übernommen wurde. Herr Schorr führte für SIMONA erfolgreich eine Gruppe von drei US-amerikanischen Herstellern von Kunststoffplatten mit einem Volumen von 150 Millionen US-Dollar. Herr Schorr war auch CEO von Resource Recycling Technologies Inc, einem amerikanischen Börsenunternehmen, das von WMX Technologies Inc. übernommen wurde. Davor war er Managing Law Partner einer regionalen Anwaltskanzlei, die sich auf Gesellschaftsrecht spezialisiert hat. Herr Schorr ist seit 1985 Aufsichtsratsmitglied und derzeit Lead Director bei Dick's Sporting Goods, dem größten Sportartikelhändler der Welt und an der New Yorker Börse notiert. Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller

Investor Relations und Pressestelle

T: +49 8274 9988-508 F: +49 8274 9988-515

www.surteco.com

ir@surteco.com

Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.000 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 627 Mio. €, davon 27 % in Deutschland, 47 % im europäischen Ausland und weitere 26 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

