Der DAX hat sich in dieser Woche mal wieder an das obere Ende der immer noch intakten Seitwärtsrange zwischen 15.300 und 15.500 Punkten herangetastet. Zu einem Ausbruch nach oben kam es bislang aber noch nicht.Trotzdem ist die jüngste Entwicklung des deutschen Leitindex durchaus erfreulich. Schließlich hatte er am Donnerstag noch das untere Ende des o.a. Korridors getestet. Bis zum Montag gelang dem DAX im Anschluss ein dynamischer Anstieg von 500 Punkten. Seitdem steht erst einmal wieder Konsolidierung auf dem Programm. Bislang verläuft diese sehr konstruktiv, da keine großen Rückschläge zu beobachten sind. Die vergangenen ...

