DJ Scholz: Digitaler Euro bietet riesige Chancen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Arbeiten am digitalen Euro voranzutreiben, als "wegweisend" bezeichnet. "Ich habe mich immer für einen digitalen Euro ausgesprochen, er bietet riesige Chancen und er ist unerlässlich", erklärte Scholz. "Deshalb begrüße ich die wegweisende Entscheidung der EZB." Sie sei richtig. "Wir müssen den Euro fit machen für das digitale Zeitalter, nur so können wir unsere währungspolitische Souveränität erhalten und stärken", betonte Scholz.

Bei den weiteren Arbeiten am digitalen Euro müssten die Mitgliedstaaten eingebunden werden, forderte er. Voraussetzung für seine Einführung sei eine Entscheidung der Mitgliedstaaten. "Wichtig ist bei alledem: Der digitale Euro ist eine Ergänzung und kein Ersatz für das Bargeld." In einem gemeinsamen Statement des deutschen und des französischen Finanzministeriums hieß es ergänzend, es seien noch viele Schritte abzuschließen, bevor irgend eine Entscheidung getroffen werden kann - "was einige Jahre dauern wird". Die Pilotphase werde aber helfen, die Möglichkeiten und Herausforderungen abzuschätzen, die mit einem solchen Zahlungsmittel verbunden sind.

July 14, 2021 09:41 ET (13:41 GMT)

