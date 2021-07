Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Katholischer GottesdienstSorge für die, die in Not sindAus dem Römersteinbruch in St. Margarethen im Burgenland/ÖsterreichVon Menschen, die in Sorgen und Nöten Schutz suchen, berichten die Bibeltexte am 16. Sonntag im Jahreskreis - Jesus ist der gute Hirte, der die ihm Anvertrauten schützt.Er und seine Apostel sorgen für die, die in Not sind. "Die Begegnung mit dem Wort Gottes, ob in Passionsspielen oder im Gottesdienst, bringt Ermutigung im Alltag", so Dekan Alexander Wessely. Die Passionsspiele St. Margarethen gibt es seit 1926.Die Coronapandemie hat die Proben für die Passionsspiele unmöglich gemacht. Die Aufführungen wurden daher auf 2022 verschoben. Die Gemeinde St. Margarethen kommt zum Gottesdienst in den Römersteinbruch. Hier finden seit 1961 alle zehn Jahre die Passionsspiele statt.Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernehmen die Mitglieder des Passionsspielchores unter der Leitung von Thomas Steiner mit Liedern aus dem Gotteslob und Musik aus dem Passionsspiel.Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer lautet 0800 - 100 2260. Die Anrufe sind aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlos.Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.fernsehgottesdienst.de zu finden.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4968726