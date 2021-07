DJ Uniper-Kraftwerk Scholven C geht vorzeitig vom Netz

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Uniper-Steinkohlekraftwerk Scholven C wird bereits zu Ende Oktober 2022 die kommerzielle Stromproduktion einstellen und stillgelegt werden. Das Kraftwerk in Gelsenkirchen habe den Zuschlag durch die Bundesnetzagentur in der dritten Ausschreibung erhalten, teilte das Unternehmen mit. Das Kraftwerk soll bis 2030 auf grünen Wasserstoff umgestellt werden.

Uniper ist damit in jeder der bisherigen drei Auktionen erfolgreich gewesen. Durch die Bescheide für die Kraftwerke Heyden 4, Wilhelmshaven 1 und nun Scholven C könnte das Unternehmen insgesamt 1.977 Megawatt (MW) Steinkohle-Kapazität vorzeitig vom Markt nehmen.

