Twitch-Streamer kassieren Millionen US-Dollar von halbillegalen Casion-Websites, damit sie live Kryptowährungen verspielen. Es geht um eine Menge Geld und schmutzige Tricks. 25.000 Jugendliche und junge Menschen schauten kürzlich dem Streamer Trainwrecks bei Twitch zu, wie er auf einen Schlag über 720.000 US-Dollar in Kryptowährungen erspielte. Der Casino-Betreiber "Stake" startete die Aktion und tritt als Trainwrecks größter Sponsor auf. Die Glücksspielseite besitzt allerdings in keinem US-Bundesstaat eine Lizenz, die Seite ist in den USA nur per VPN-Umgehung zu e...

Den vollständigen Artikel lesen ...