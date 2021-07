AMSTERDAM (dpa-AFX) - In der sogenannten Abgas-Affäre muss Volkswagen laut einem Urteil eines Amsterdamer Gerichts niederländischen Autobesitzern hunderte Millionen Euro Schadenersatz bezahlen. Das Gericht gab am Mittwoch der kollektiven Klage des Vereins "Car Claim" gegen die Hersteller von VW , Audi, Skoda und Seat statt. Die Forderungen beziehen sich auf rund 150 000 Autos. Volkswagen will nach Informationen der niederländischen Agentur ANP gegen das Urteil Berufung einlegen.

Das Gericht spricht jedem Besitzer eines Neuwagens, in den sogenannte Schummelsoftware zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut war, einen Betrag von 3000 Euro zu. Für einen Gebrauchtwagen wurde der Betrag auf 1500 Euro festgelegt.

Ein Käufer dürfe erwarten, dass ein Auto den geltenden Regeln entspricht, entschied das Gericht. Wenn das nicht der Fall sei, dann sei das Auto auch weniger wert. Die Autohersteller hätten unrechtmäßig gehandelt, indem sie die Aufsichtsbehörde und die Käufer der Autos absichtlich in die Irre geführt hätten./ab/DP/jha