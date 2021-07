Der US-Senat nimmt einen neuen Anlauf zur Legalisierung von Cannabis. Schon am Mittwoch soll eine neue Gesetzesinitiative vorgestellt werden. Frischer Rückenwind für die stark regulierte Wachstumsbranche.Die Demokraten, die seit Anfang des Jahres eine knappe Mehrheit in der Senatskammer haben, planen am Mittwoch einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der weitreichende Lockerungen für die Cannabis-Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...