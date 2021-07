Kurstechnisch läuft alles schon in die richtige Richtung: Seit der Hauptversammlung Mitte März, auf der die strategische Neuausrichtung der früheren Beteiligungsgesellschaft Navigator Equity Solutions hin zu einem auf Wohnimmobilien im Großraum Dublin spezialisierten Unternehmen auf die Schiene gesetzt wurde, hat die Aktie von Navstone - so der neue Firmenname - bereits um 20 Prozent an ... The post Navstone: Viele Treiber für höhere Kurse appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...