Samsung will seine neue Smartwatch-Generation angeblich am 11. August vorstellen. Amazon hat viele Details und Bilder der Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic inklusive Preisen schon jetzt ausgeplaudert. Nach Renderbildern, Gerüchten und einem ersten offiziellen Blick auf die Nutzeroberfläche der Galaxy Watch 4 sind der kanadischen Dependance von Amazon die ersten Samsung-Smartwatches auf Basis des neuen Wear OS entfleucht. Die Produktseiten sind zum Augenblick des Schreibens dieses Artikels noch online. Sei zeigen neben Pressebildern der Uhren auch Preise und Verfügbarkeiten an. Samsung Galaxy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...