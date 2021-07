Die Tencent-Verkäufe im ARK Innovation ETF halten an - und auch andere China-Aktien mussten aus dem Flaggschiff der Starinvestorin Cathie Wood weichen. Die Gewichtung von Aktien chinesischer Firmen im ARK Innovation ETF hat weiter abgenommen. Waren es im Februar noch acht Prozent, haben aktuell laut Bloomberg nur noch ein Prozent der Positionen China-Bezug. Zuletzt wurden am Dienstag 357.583 Tencent-Aktien verkauft.Die Starinvestorin glaubt zudem nicht an eine schnelle Erholung chinesischer Papiere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...