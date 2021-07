Gute News für Tesla-Fans: Tesla will das Model Y nun doch schon ab August 2021 nach Deutschland bringen. Doch wegen Bau-Verzögerungen der Berlin-Fabrik ist es nicht "Made in Germany", sondern per Schiff aus Shanghai importiert.Zudem hat Tesla nun ein neues 420-Watt-Modul vorgestellt, das dank größerer Abmessungen das bisher angebotene 340-Watt-Modul überflügelt. Es ist stimmig, dass Tesla aus einer Hand Photovoltaik zum Laden der Elektroautos anbietet. Ein großer technologischer Sprung ist das neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...